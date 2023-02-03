Війна — день 345: окупанти намагаються посилити тиск на ЗСУ на Донбасі

Оперативно про головне 3 лютого

Широкомасштабне вторгнення російських військ до України триває 345 днів. Російські окупаційні війська продовжують активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи щодо посилення своїх військ. Також тривають наступальні дії окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, через що росіяни зазнають великих втрат, особливо у живій силі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 США у п'ятницю оголосять про постачання Україні далекобійних ракет — CNN.

00:00 Навчання українських військових у США на системах Patriot має закінчитися за кілька тижнів, заявив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький.

Про те, що відбувалося 31 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 342: окупанти тиснуть на Бахмут і готуються до масштабного наступу.

Інформація за 1 лютого доступна у зведенні: Війна — день 343: ЗСУ тиснуть на Луганщині, а окупанти бомбять мирні міста.

З даними за 2 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 344: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі та обстрілюють міста.