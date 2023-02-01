Війна — день 343: ЗСУ тиснуть на Луганщині, а окупанти бомбять мирні міста

Оперативно про головне 1 лютого

Російське вторгнення в Україну триває 343 дні. Найбільші зусилля ворог концентрує на напрямі Бахмута, проте змушений тримати оборону на Луганщині, де ЗСУ продовжують наступальні дії. При цьому окупанти намагаються повернути втрачені позиції біля Кремінної. Водночас противник продовжує обстріли на всій лінії фронту, через що продовжують страждати мирні міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Польщі планують прискорити підготовку українських танкістів з управління Leopard 2. Зокрема, завдяки інтенсифікації перші екіпажі планують навчити за п’ять тижнів, замість 10.

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 340: окупанти штурмують Бахмут і Вугледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Інформація за 30 січня доступна у зведенні: Війна — день 341: окупанти тиснуть на Донбасі та обстрілюють мирні міста

З даними за 31 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 342: окупанти тиснуть на Бахмут і готуються до масштабного наступу