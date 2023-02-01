В США хочуть продати Києву потужні бойові дрони всього за долар: що відомо про цю зброю (відео)

Американці прагнуть забезпечити Україні можливість якісно оборонятися, якщо рф спробує розпочати новий масштабний наступ

Українські військові можуть отримати на озброєння сучасні БПЛА Reaper MQ-9 напряму від американського виробника. У компанії General Atomics уже запропонували нашій країні придбати два дрони за символічну ціну — всього один долар. "Похмурі жнеці", як іще називають цих бойових "пташок", здатні не тільки вести розвідку, а й переносити зброю.

Про вельми цікаву пропозицію, яку отримав Київ, повідомляє The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що зовсім безкоштовною допомога компанії-виробника не буде. Хоча саму техніку і можуть презентувати майже даром, на підготовку і подальшу доставку дронів доведеться витратити щонайменше 10 млн доларів. Ще по 8 млн щорічно йтиме на технічне обслуговування апаратів.

"Україні потрібні можливості, які надає Reaper", — підкреслив речник компанії Марк Брінклі, додавши, що за останній рік їхній бізнес надав величезну допомогу українській армії.

Загалом же одна одиниця MQ-9A Block 1, який і пропонують Україні, коштує кілька мільйонів доларів. Звичайно ж, що економія подібної суми є непоганим варіантом для зміцнення власної оборонної здатності.

Що відомо про Reaper MQ-9?

Насамперед це розвідувально-ударний безпілотник, який має складну структуру і чимало можливостей. Його об'єми вражають — тільки розмах крил сягає 20 метрів завдовжки. В довжину він сягає 11 метрів, а його мінімальна вага складає 2223 кг. Якщо ж безпілотник завантажений повністю, то вага здатна збільшитися удвічі.

Досить велика бойова пташка цей MQ-9 Reaper

Після запуску MQ-9 Reaper здатний протриматися у повітря до 24 годин. Максимальна швидкість, яку техніка може розвивати — 482 км/год, максимальна висота — 15 кілометрів. Загалом дрон може подолати за раз до 1900 км.

Такий безпілотник може бути облаштований мультиспектральною системою націлювання AN/DAS-1 MTS-B, радарною системою AN/APY-8 Lynx II та пошуковою радарною системою Raytheon SeaVue Marine Search Radar. На ньому також є сім точок кріплення боєкомплекту, на борту "Жнеця" може знаходитися до чотирьох ракет "повітря-земля".

Наразі такі "пташки" є на озброєнні Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів, Великої Британії, США, Марокко та Індії. Не виключено, що найближчим часом до списку додадуть і Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цікавого у безпілотниках "Посейдон" кіпрського виробництва, які нещодавно були передані ЗСУ на фронт.

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