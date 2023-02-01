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В США хочуть продати Києву потужні бойові дрони всього за долар: що відомо про цю зброю (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Reaper MQ-9 здатні виконувати дуже складні завдання Новина оновлена 01 лютого 2023, 07:28
Reaper MQ-9 здатні виконувати дуже складні завдання. Фото DEFENSE EXPRESS

Американці прагнуть забезпечити Україні можливість якісно оборонятися, якщо рф спробує розпочати новий масштабний наступ

Українські військові можуть отримати на озброєння сучасні БПЛА Reaper MQ-9 напряму від американського виробника. У компанії General Atomics уже запропонували нашій країні придбати два дрони за символічну ціну — всього один долар. "Похмурі жнеці", як іще називають цих бойових "пташок", здатні не тільки вести розвідку, а й переносити зброю.

Про вельми цікаву пропозицію, яку отримав Київ, повідомляє The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що зовсім безкоштовною допомога компанії-виробника не буде. Хоча саму техніку і можуть презентувати майже даром, на підготовку і подальшу доставку дронів доведеться витратити щонайменше 10 млн доларів. Ще по 8 млн щорічно йтиме на технічне обслуговування апаратів.

"Україні потрібні можливості, які надає Reaper", — підкреслив речник компанії Марк Брінклі, додавши, що за останній рік їхній бізнес надав величезну допомогу українській армії.

Загалом же одна одиниця MQ-9A Block 1, який і пропонують Україні, коштує кілька мільйонів доларів. Звичайно ж, що економія подібної суми є непоганим варіантом для зміцнення власної оборонної здатності.

Що відомо про Reaper MQ-9?

Насамперед це розвідувально-ударний безпілотник, який має складну структуру і чимало можливостей. Його об'єми вражають — тільки розмах крил сягає 20 метрів завдовжки. В довжину він сягає 11 метрів, а його мінімальна вага складає 2223 кг. Якщо ж безпілотник завантажений повністю, то вага здатна збільшитися удвічі.

MQ-9 Reaper фото
Досить велика бойова пташка цей MQ-9 Reaper

Після запуску MQ-9 Reaper здатний протриматися у повітря до 24 годин. Максимальна швидкість, яку техніка може розвивати — 482 км/год, максимальна висота — 15 кілометрів. Загалом дрон може подолати за раз до 1900 км.

Такий безпілотник може бути облаштований мультиспектральною системою націлювання AN/DAS-1 MTS-B, радарною системою AN/APY-8 Lynx II та пошуковою радарною системою Raytheon SeaVue Marine Search Radar. На ньому також є сім точок кріплення боєкомплекту, на борту "Жнеця" може знаходитися до чотирьох ракет "повітря-земля".

Наразі такі "пташки" є на озброєнні Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів, Великої Британії, США, Марокко та Індії. Не виключено, що найближчим часом до списку додадуть і Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цікавого у безпілотниках "Посейдон" кіпрського виробництва, які нещодавно були передані ЗСУ на фронт.

Також ми писали про характеристики спеціальних систем, які допомагають боротися із ворожими БПЛА у повітряному просторі країни. Їх ще називають "ловцями Шахедів".

Теги:
#Україна #США #Безпілотник #БПЛА #MQ-9 Reaper