В Україні оголосили підозру ватажку "Вагнера" пригожину

До бойових дій в Україні залучені тисячі "вагнерівців"

Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру засновнику російської приватної військової компанії "Вагнер" євгену пригожину. Керівник ПВК офіційно звинувачується у тисячах злочинів проти мирних українців.

Про це у п'ятницю, 3 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Андрій Костін, зазначивши, що давно вже настав час припинити криваві гастролі окупантів, які ведуть свою злочинну діяльність проти України під іменем всесвітньовідомого композитора.

Так, у рамках слідства було встановлено, що підозрюваний був офіційно наділений низкою повноважень чинним російським режимом, в межах яких мав право вербувати, проводити підготовку та управляти підлеглими, які залучені до бойових дій на українських територіях.

Безпосередньо керівництво приватної військової компанії є відповідальним за незлічену кількість кривавих злочинів проти мирного населення. Свою роль у повномасштабному російському вторгненні яку він отримав з дозволу кремля, пригожин не приховує. Після майже року війни керівник ПВК став героєм у росії, хоча раніше був засудженим за розбій. Саме він є яскравим представником злочинної "еліти" терористичного російського режиму.

"Відповідальності не уникнуть також і пересічні "вагнерівці". Навіть ті, хто втік за кордон", — наголосив Костін і додав, що прокурорами вже проведено кілька допитів серед підлеглих пригожина, які зараз перебувають у країнах Європейського союзу. Крім того, тривають і перевірки стосовно ймовірної причетності до низки воєнних злочинів в Україні ще одного учасника ПВК, який зараз знаходиться у Норвегії.

"Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові. Молот правосуддя завжди сильніший за "кувалду анархії", — підсумував генпрокурор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналістам американського новинного телеканалу вдалося з'ясувати, що приватна військова компанія "Вагнера" використовує своїх найманців у війні в Україні, зокрема на сході, як одноразову піхоту.