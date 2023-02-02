Війна — день 344: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі та обстрілюють міста

Оперативно про головне 2 лютого

Широкомасштабне вторгнення військ росії в Україну триває 344 дні. На Сході тривають запеклі бої. Ворог намагається розширити географію наступу на лиманському напрямі російські загарбники продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Крім цього, тривають обстріли українських міст, зокрема, в Краматорську є приліт у житловий багатоквартирний будинок, внаслідок чого обвалилися два під’їзди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Зеленський заявив, що ситуація на східному фронті України стає ще жорстокішою: "Сьогодні провів кілька оперативних нарад з нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої держави. Ситуація стає ще жорсткішою".

Про те, що відбувалося 30 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 341: окупанти тиснуть на Донбасі і обстрілюють мирні міста.

Інформація за 31 січня доступна у зведенні: Війна — день 342: окупанти тиснуть на Бахмут і готуються до масштабного наступу.

З даними за 1 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 343: ЗСУ тиснуть на Луганщині, а окупанти бомбять мирні міста.