Українці матимуть проблеми під час виїзду до Польщі: що сталося (карта)

Рух автомобільного транспорту може бути ускладнений одразу на трьох пунктах перетину кордону

Одразу кілька днів, 2 і 3 лютого, можуть стати часом, коли українцям буде непросто перетнути кордон із Польщею, яка й без того нещодавно змінила правила в'зду для наших громадян. Причина нинішніх проблем — заплановані протести поляків проти надмірного потоку автомобілів, які регулярно рухаються вглиб держави з української території.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, а також "Українська правда" із посиланням на власні джерела серед правоохоронців. Громадяни Польщі вже давно невдоволені надто великою кількістю авто, що постійно з'являються на кордоні. Тепер же вони планують привернути увагу місцевої влади до цієї проблеми.

Дані, надані Прикордонною вартою Республіки Польща, свідчать, що протестні акції заплановані на четвер і п'ятницю — тобто, 2 і 3 лютого відповідно. В цей час проїзд через одразу три пункти пропуску може бути ускладнено. Мова йдеться про пункти "Краківець — Корчова", "Медика — Шегині", а також "Хребене — Рава-Руська".

Пункти пропуску, з якими можуть бути проблеми, на карті

Ймовірно, аби не мати затримок, в ці дні українцям варто обрати для поїздки інший маршрут до сусідньої країни або ж відкласти подорож на кілька діб.

При цьому не варто забувати, що під час виїзду до Польщі (і будь-якої іншої іноземної держави) при собі слід мати певний пакет документів. "Телеграф" докладно пояснював, що саме може знадобитися при перетині кордону.

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