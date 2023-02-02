Все далі від цивілізації: бойовики "ЛНР" заборонили мобільний інтернет

Росіяни продовжують повертати залишки населення на захоплених територіях у темні віки

На тимчасово окупованій росіянами частині Луганської області люди більше не мають можливості користуватися мобільним інтернетом, оскільки його заборонили.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський, посилаючись на публікацію місцевого пабліка.

Як виявилось, оператор мобільного зв’язку МКС обмежує послугу до отримання особливого розпорядження. Таким чином, з 11 лютого така послуга, як мобільний інтернет, буде повністю виключена з тарифних планів. "Щедрий" оператор пропонує замість десять разів більше безкоштовних хвилин у декількох тарифах.

"Пам’ятаю, колись всякі провокатори, на кшталт біснуватого паші губарєва або олега царева, розповідали, як прийде росія і принесе Донбасу процвітання. За фактом росія не принесла нічого, крім крові, розрухи та здичавіння", — зазначив Казанський.

Росіяни, на його думку, роблять усе можливе, щоби відгородитися від цивілізації.

"Просто якийсь ІДІЛ, який руйнує всі ознаки цивілізації, повертаючи залишки населення у темні віки", — підсумував журналіст.

Варто зазначити, що така ситуація була у вересні 2022 року. Тоді голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти відключили мобільний інтернет. За заявами місцевого оператора, це розпорядження органів окупаційних "влад" — для забезпечення обороноздатності та безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський президент володимир путін наказав своїм військовим захопити до початку весни 2023 року дві області України.