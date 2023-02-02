Все дальше от цивилизации: боевики "ЛНР" запретили у себя мобильный интернет

Россияне продолжают возвращать остатки населения на захваченных территориях в темные века

На временно оккупированной россиянами части Луганской области у людей больше нет возможности пользоваться мобильным интернетом, так как его запретили.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский, ссылаясь на публикацию местного паблика.

Как оказалось, оператор мобильной связи МКС ограничивает услугу до получения особого распоряжения. Таким образом, с 11 февраля такая услуга, как мобильный интернет будет полностью исключена из тарифных планов. "Щедрый" оператор предлагает взамен в десять раз больше бесплатных минут в нескольких тарифах.

"Помню, когда-то всякие провокаторы, вроде бесноватого паши губарева или олега царева, рассказывали, как придет россия и принесет Донбассу процветание. По факту же россия не принесла ничего, кроме крови, разрухи и одичания", — отметил Казанский.

Россияне, по его мнению, делают все возможное, чтобы отгородиться от цивилизации.

"Просто какой-то ИГИЛ, который крушит все признаки цивилизации, возвращая остатки населения в темные века", — подытожил журналист.

Стоит отметить, что подобная ситуация была в сентябре 2022 года. Тогда глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты отключили мобильный интернет. По заявлениям местного оператора, это распоряжение органов оккупационных "властей" – для обеспечения обороноспособности и безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский президент владимир путин приказал своим военным захватить до начала весны 2023 две области Украины.