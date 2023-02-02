Захватить до марта: путин дал новый приказ своим военным

Захватчики перебрасывают на восток военную технику и штурмовые группы

Президент россии владимир путин дал приказ своим военным захватить территорию Донецкой и Луганской области до начала весны.

На сегодняшний день есть признаки того, что россияне ведут подготовку к новой попытке наступления. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк рассказал в комментарии изданию Kyiv Post.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул Черняк.

По его словам, рф использует территорию Беларуси для подготовки своих мобилизованных солдат. Однако на данный момент у врага нет достаточных сил и средств, чтобы начать новое масштабное наступление в ближайшие несколько недель с этого направления.

"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне россии против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", – добавил представитель разведки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины назвали самые сложные направления на фронте. Там продолжаются тяжелые бои наших военных с оккупантами.