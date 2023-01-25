Деокупація Луганщини стане найважчою для ЗСУ: Гайдай пояснив, у чому складність наступу

Загарбники мали час, аби підготуватися до наступу ЗСУ, і не гаяли його марно

Звільнення Луганської області, куди російські окупанти стягують усі свої резерви: бойову техніку та найкращих бійців, скоріше за все, стане для Збройних сил України найважчим.

Про це під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські загарбники мали досить часу для підготовки, тож деокупація регіону, ймовірно, буде найважчою в цілому в Україні.

"Ворог продовжує стягувати резерви, орки мали час на підготовку, суцільне мінування, лісиста місцевість і зомбування путіним — все це ускладнює просування ЗСУ на Луганському напрямку", — пояснив Гайдай.

Що стосується втрат окупантів у регіоні, то лише кількома днями раніше українські військові "демілітаризували" близько сотні російських "кадровиків", водночас з боку ЗСУ — на щастя, жодного пораненого.

Також очільник області додав, що українці дотепер впевнено утримують свої позиції у Білогорівці біля Лисичанська, ситуація там є абсолютно контрольованою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що усі спроби окупантів просунутися на Луганському напрямку успішно розбиваються під потужним опором Збройних сил. Українські захисники впевнено відбивають атаки росіян, зокрема, в районі Білогорівки і з боку Сватового.