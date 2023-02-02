Захопити до березня: путін дав новий наказ своїм військовим

Загарбники перекидають на схід військову техніку та штурмові групи

Президент росії володимир путін наказав своїм військовим захопити територію Донецької та Луганської області до початку весни.

Сьогодні є ознаки того, що росіяни ведуть підготовку до нової спроби наступу. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у коментарі виданню Kyiv Post.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними військової розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", — наголосив Черняк.

За його словами, Росія використовує територію Білорусі для підготовки своїх мобілізованих солдатів. Однак на цей момент у ворога нема достатніх сил і засобів, щоб розпочати новий масштабний наступ у найближчі кілька тижнів із цього напряму.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп нема. Нема загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", — додав представник розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони України назвали найскладніші напрямки на фронті. Там точаться важкі бої наших військових з окупантами.