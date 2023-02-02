Росіяни знову завдали потужного удару по Краматорську: подробиці та відео

Сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали ще одного потужного удару по Краматорську, де вчора вони потрапили ракетою по житловому будинку в історичному центрі міста.

Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це сталося неподалік місця вчорашнього "прильоту".

Міський голова закликає місцевих жителів залишатися в укриттях.

В одному з пабліків з’явилося відео, зняте після того, що сталося сьогодні у Краматорську. На кадрах видно, що на місці прильоту підіймаються стовпи диму.

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