Росіяни знову завдали потужного удару по Краматорську: подробиці та відео
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Сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали ще одного потужного удару по Краматорську, де вчора вони потрапили ракетою по житловому будинку в історичному центрі міста.
Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це сталося неподалік місця вчорашнього "прильоту".
Міський голова закликає місцевих жителів залишатися в укриттях.
В одному з пабліків з’явилося відео, зняте після того, що сталося сьогодні у Краматорську. На кадрах видно, що на місці прильоту підіймаються стовпи диму.
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