Били не по мирних: російський пропагандист цинічно "пояснив" удар по Краматорську

У рф вже спробували виправдати ракетний удар

Після завданого окупантами ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області російський пропагандист володимир романов зробив цинічну заяву в мережі.

У своєму Telegram-каналі він опублікував кілька постів із фотографіями з місця ракетного удару, заявивши, що російські військові нібито вдарили по складу боєприпасів Збройних сил України.

Пізніше романов спробував виправдати удар, завданий з боку російських окупантів, заявивши, що нібито у профілакторії неподалік житлового будинку були розташовані українські військові.

"За приліт — жителі будинку можуть "подякувати" "сусідам" із профілакторію. До речі, кадрів самого профілакторію нам не покажуть. Вгадайте чому", — заявив пропагандист у мережі.

Далі він продовжив переконувати своїх читачів у соцмережі, що весь квартал у Краматорську нібито заселений військовими ЗСУ та Нацгвардією, намагаючись довести, що удар окупанти цілилися по них.

Пост романова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко вважає, що російські окупанти прицільно били історичним центром міста, де розташовані виключно житлові будинки. За даними на ранок 2 лютого, кількість загиблих в результаті ракетного удару досягла трьох і ще 18 осіб отримали поранення.

Додамо, що 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську, коли загнула 61 людина, а у тому числі семеро дітей. Тоді офіційні російські джерела звинуватили в атаці ЗСУ, хоча російський державний медіаресурс РИА "Новости" опублікував новину про теракт за 5 хвилин до його здійснення. Одночасно з атакою міноборони рф цинічно заявило, що завдало удару по скупченнях українських військових.