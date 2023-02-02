Росіяни готуються до нового ракетного удару по Україні: у ЗСУ назвали ознаки

Ворог неодноразово діяв за одним і тим самим сценарієм перед масштабною атакою

Російські окупанти можуть готуватися до нового масованого ракетного удару по Україні. На це вказують дії загарбників у Чорному морі. Зараз корабельне угруповання продовжує маневри та переформатування.

Про це начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону.

"Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість корабельного угруповання. На цей момент це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли до пунктів базування, що може свідчити, швидше, про певну підготовку", — сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти вже неодноразово дотримувались саме такої послідовності дій під час підготовки до нової ракетної атаки по українських містах.

"Вони певний час грають м’язами в морі, демонструють свою присутність і контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів з масованого ракетного удару", — зазначила Гуменюк.

Крім того, зараз шторм не заважає російським загарбникам тримати на бойовому чергуванні кораблі у морі. Це також може свідчити про підготовку до нових ударів.

Наталія Гуменюк підкреслила, що вважає підготовку росії до масованої атаки цілком можливою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед минулим масованим ракетним ударом, який росіяни здійснили 26 січня, оперативне командування "Південь" попередили українців, помітивши активність ворога над Каспійським морем.