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Стара тактика россії: військові попередили українців про можливий ракетний удар

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Серйозна небезпека стосується, звісно ж, енергетичного сектору України Новина оновлена 26 січня 2023, 08:09
Серйозна небезпека стосується, звісно ж, енергетичного сектору України. Фото Колаж "Телеграфу"

У найближчі години мирні міста і села можуть бути атаковані російськими снарядами

Не встигли українці отямитися після нічної масованої атаки "шахедами", як окупанти задумали черговий удар. Цього разу — вже ракетний, попереджають представники оперативного командування "Південь". За словами речниці угрупування Наталії Гуменюк, атака може відбутися вже вранці 26 січня. Про підготовку до неї свідчить активність росіян над Каспійським морем, а також оголошена повітряна тривога у багатьох регіонах країни.

Таку інформацію Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону. Вона закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги і за можливості обов'язково знаходитися в спеціальному укритті.

"Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз, — зазначила військовослужбовиця. — Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації — стратегічної — з напрямку Каспійського моря".

Крім цього є загроза можливих пусків "Калібрів" із Чорного моря. Наразі в акваторії знаходиться кілька кораблів, котрі здатні запустити до 20 ракет.

За даними Гуменюк, росіяни продовжують користуватися вже вивченою практикою для виснаження нашої системи ППО — спочатку запускають безпілотники, потім здіснюють масований ракетний обстріл, використовуючи як повітряне, так і морське й наземне базування зброї.

Нагадаємо, що попри всі намагання росіян нашкодити мирній інфраструктурі Україні вночі, це їм не вдалося. Як повідомили у Повітряних силах, під час атаки "шахедами" було знищено 24 повітряні цілі, що продемонструвало стовідсоткову результативність протиповітряної оборони.

Теги:
#Росія #Війна #Ракета #Ракетний удар #Наталя Гуменюк