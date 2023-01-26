Стара тактика россії: військові попередили українців про можливий ракетний удар

У найближчі години мирні міста і села можуть бути атаковані російськими снарядами

Не встигли українці отямитися після нічної масованої атаки "шахедами", як окупанти задумали черговий удар. Цього разу — вже ракетний, попереджають представники оперативного командування "Південь". За словами речниці угрупування Наталії Гуменюк, атака може відбутися вже вранці 26 січня. Про підготовку до неї свідчить активність росіян над Каспійським морем, а також оголошена повітряна тривога у багатьох регіонах країни.

Таку інформацію Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону. Вона закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги і за можливості обов'язково знаходитися в спеціальному укритті.

"Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз, — зазначила військовослужбовиця. — Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації — стратегічної — з напрямку Каспійського моря".

Крім цього є загроза можливих пусків "Калібрів" із Чорного моря. Наразі в акваторії знаходиться кілька кораблів, котрі здатні запустити до 20 ракет.

За даними Гуменюк, росіяни продовжують користуватися вже вивченою практикою для виснаження нашої системи ППО — спочатку запускають безпілотники, потім здіснюють масований ракетний обстріл, використовуючи як повітряне, так і морське й наземне базування зброї.

Нагадаємо, що попри всі намагання росіян нашкодити мирній інфраструктурі Україні вночі, це їм не вдалося. Як повідомили у Повітряних силах, під час атаки "шахедами" було знищено 24 повітряні цілі, що продемонструвало стовідсоткову результативність протиповітряної оборони.