До Києва прибули Боррель і фон дер Ляєн: візит розпочався з курйозу (фото)

Політиків уже зустріли на залізничному вокзалі в столиці

У четвер, 2 лютого, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і верховний представник ЄС Жозеп Боррель здійснили черговий візит до України. До речі, для Урсули це вже четвертий візит у Київ за час повномасштабної війни, яку розв'язала росія.

Про візит стало відомо із Telegram-каналу голови Офісу президента Андрія Єрмака. Також свій приїзд підтвердила і сама фон дер Ляєн на особистій сторінці у Twitter.

"Добре, що я повернулася до Києва, це мій четвертий раз після вторгення росії. Цього разу — з моєю командою комісарів", — зазначила вона.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що її візит є черговим підтвердженням факту, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну, а також поглиблює співпрацю із нашим урядом.

До речі, дипломатичний захід розпочався з невеликого курйозу, адже і європейська політикиня, і зустрічаюча її жінка були одягнені майже однаково. Такі співпадіння одразу змушують задуматися, хто ж бере із кого приклад — українці із європейців чи навпаки.

Додамо, що найближчим часом до Києва планує приїхати і новообраний президент Чехії Петр Павел. Він демонструє виняткову проукраїнську позицію і дуже прагне побувати в нашій державі після інаугурації. Та, до слова, відбудеться на початку березня.

Також "Телеграф" повідомляв про результати останньої поїздки експрем'єра Британії Бориса Джонсона до України. Нагадаємо, що візит відбувся у неділю, 22 січня.