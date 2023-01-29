Новий президент Чехії планує візит до України: коли і з ким

Швидше за все, візит Павела до Києва відбудеться навесні

Новообраний президент Чехії Петр Павел, який переміг на виборах діючого главу держави, планує невдовзі здійснити офіційний візит до України. Будучи генералом НАТО у відставці, політик розуміє всю серйозність ситуації та підтримує український народ у боротьбі проти росії. Слід зазначити, що його приїзд у ролі чеського лідера може відбутися не раніше березня.

Про це повідомляє телеканал видання Pravda.sk. Така розтягнутість у часі пов'язана із необхідністю провести Павелу інавгурацію, яка може відбутися тільки після 8 березня, адже саме цього дня закінчується строк повноважень нинішнього очільника держави Мілоша Земана.

Журналісти також пишуть, що до України Петр Павел планує приїхати разом із президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою. Швидше за все, домовлятися про візит політик буде у першій же телефонній розмові із українським лідером Володимиром Зеленським. Вона, до слова, запланована на неділю, 29 січня.

Тим часом сам Зеленський уже привітав Павела із перемогою на власній сторінці у Twitter.

"Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чехії", — зокрема, зазначив він.

Привітання Зеленського

Додамо, що Петр Павел має серйозні проукраїнські погляди, а військове минуле може тільки зміцнити орієнтир Чехії на Захід. Раніше "Телеграф" більш детально розповідав, між ким із чеських політиків відбувалося основне протистояння на виборах і чому перемога Павела важлива для українців.

Крім цього ми писали про черговий пакет військової допомоги від Чехії, який держава готує Києву.