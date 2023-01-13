Олігарх проти бойового генерала. У Чехії вчора стартували президентські вибори

Екс-прем’єра Бабіша, який вступив у президентські перегони, порівнюють із Берлусконі

У Чеській республіці, де раніше анонсували передачу Україні ППО проти іранських дронів, стартували президентські вибори. Чеських політиків складно звинуватити у забобонах: перший тур голосування призначили на п’ятницю, 13-те. І хоча у ньому беруть участь вісім кандидатів, експерти всерйоз розглядали лише трьох претендентів. Це колишній прем’єр-міністр республіки Андрій Бабіш, генерал армії Збройних сил у відставці Петро Павєл та екс-ректор Університету імені Менделя у Брно Дануша Нерудова.

"Телеграф" вирішив розібратися, хто має реальні шанси на перемогу і як це позначиться на українсько-чеських відносинах.

Хто є хто

Андрій Бабіш є найбільш спірною фігурою. Колишній прем’єр – олігарх зі статками 4,8 млрд дол (за даними Forbes від 2020-го), медіамагнат, лідер опозиційної популістської партії, замішаний у корупційному скандалі. Щоправда, якраз напередодні виборів, 9 січня цього року, його виправдали судом за звинуваченням у пособництві та підбурюванні до шахрайства із субсидіями ЄС. Журналісти порівнюють його з Берлусконі, а у квітні 2018 призначення Бабіша прем’єром призвело до мітингів протесту по всій країні.

На його тлі генерал Петро Павєл виглядає набагато вигідніше. Він герой війни: у 1993 році у складі чеської миротворчої місії у Хорватії вивів із оточення загін французьких військових, за що отримав з рук президента Франції хрест Військової доблесті. У 2014 році генерал став першим східноєвропейським офіцером на посаді голови Військового комітету НАТО. А після звільнення зі збройних сил займався громадською діяльністю на фронті боротьби з COVID-19, тож його висування незалежним кандидатом влітку 2022 року нікого особливо не здивувало.

Дануша Нерудова наймолодший кандидат і за віком, і у політичному та суспільному житті країни. Вона не була причетна до скандалів і не перебувала в комуністичній партії, як Петро Павєл – здається, це єдине, що йому ставлять у провину опоненти. (До речі, Бабіш, який працював за часів ЧССР у зовнішній торгівлі, теж був членом компартії – це була обов’язкова умова для всіх, хто прагнув зробити кар’єру.)

Тим часом, згідно з опитуваннями громадської думки та букмекерськими курсами, у неї немає жодних шансів вийти у другий тур, пише Deutche Welle.

Експерти прогнозують перемогу Петра Павєла

Хто переможе?

Ще нещодавно чеські букмекери вважали Петра Павєла фаворитом на пост президента. За генерала були готові віддати голоси 29,5% виборців, за Бабіша — 26,5%. Але після того, як його виправдали судом за звинуваченням у корупції, статус скандального екс-прем’єра відчутно зріс в очах виборців. Як пише Deutche Welle, Бабіш майже напевно вийде до другого туру виборів.

Звичайно ж, для України краща перемога Павєла. Він не лише підтримував Україну у боротьбі з російською агресією, але також наполягав на тому, що поточної військової допомоги заходу недостатньо для того, щоб наша країна могла повернути свої землі, захоплені окупантами. Крім того, на думку чеського посла при НАТО Йіржі Шедіви, за ним стоїть підтримка США.

Бабіш, якого називає своїм особистим другом Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими настроями прем’єр-міністр Угорщини, у цьому сенсі постать більш спірна. Хоча на тлі відверто проросійських заяв президента Мілоша Земана екс-прем’єр висловлювався виважено, але зараз він критикує поточний уряд республіки за допомогу українським біженцям на шкоду інтересам чехів. Окрім того, закликає припинити військову допомогу Україні.

Мало того, експерти вказують на те, що оточення Бабіша має тісні контакти з російськими спецслужбами – коли у розпал корупційного скандалу потрібно було вивести із країни його сина, щоб не розбалакав зайвого журналістам, Андрій Бабіш-молодший знайшов притулок в окупованому Криму.

Нагадаємо, що президента Чехії Мілоша Земана було переобрано на другий термін у січні 2018 року.