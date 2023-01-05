Вибори спікера Конгресу США перетворюються на серіал — чи небезпечно це для України

Експерт Олександр Краєв прогнозує затяжне політичне протистояння за участі конгресменів

Спікеріада у Палаті представників США може затягнутися на довгий час, зараз між конгресменами від Республіканської та Демократичної партії продовжуються політичні торги, а непогані шанси очолити нижню палату американського парламенту має представник демократів.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Зазначимо, напередодні республіканці в Конгресі США другий день поспіль не змогли обрати соратника Трампа Кевіна Маккарті на посаду спікера. Ще три голосування за лідера республіканців завершилися для нього невдало. Загалом провалилось вже шість спроб обрати Маккарті на пост спікера нижньої палати парламенту Штатів. А востаннє Палата представників не змогла обрати голову з першого голосування у 1923 році, коли було проведено дев'ять голосувань.

"По суті Конгрес встав на весь цей час. Але це зовсім ніяк не відобразиться на допомозі Україні. Тому що вже прийнятий федеральний бюджет, у якому для України розраховано більше $40 мільярдів. Також схвалений військовий бюджет, у якому для нас теж є фонди. Ухвалений закон про ленд-ліз. Як раз було багато питань, чому він не діє, коли почне працювати і т.д. Саме на такий випадок він і був розрахований — у разі, якщо за якимось причинам виникнуть певні загрози (або через внутрішні причини, або якщо не зможуть обрати спікера і Конгрес не буде в змозі працювати, тощо), у Байдена є повноваження розподіляти ті самі $44,9 млрд., виділених як допомога Україні. Тобто ленд-ліз як раз і був прийнятий з урахуванням таких ризиків", — каже він.

За словами експерта, якщо зараз Конгрес не зможе оперативно визначитися зі спікером, президент США безперешкодно використовуватиме свої повноваження щодо бюджетних коштів на потреби України. У той же час Краєв допускає, що політична кадрова криза в Палаті представників може тривати доволі довго, однак її розпуску та проведення перевиборів конгресменів очікувати не варто.

"Таке поки не передбачено. По-перше, ще не було таких прецедентів протягом століття. По-друге, конгресмени просто будуть далі обирати спікера, адже є дуже багато кандидатів. Ми бачимо, зараз йдуть політичні торги, у які вступив навіть Дональд Трамп. Є дуже велика підтримка кандидата від демократів — Хакіма Джеффріса. Тому поки немає перспектив перевиборів. Є перспективи дуже цікавого неординарного політичного серіалу", — пояснює Краєв.

Як повідомляв "Телеграф", минулого року Кевін Маккарті висловлював скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів.

Також "Телеграф" писав, що таке проміжні вибори в США і як їхній механізм застосовується на практиці. Також ми цікавилися думкою експертів щодо результатів американського голосування та тим, як вони вплинуть на Україну.