Вибори спікера в Конгресі США: тривожний дзвіночок для республіканців чи ризики для України

Політолог Владислав Фарапонов оцінив "Телеграфу" гучний провал Маккарті

Провальне голосування за кандидата на посаду спікера нижньої палати Конгресу США Кевіна Маккарті може свідчити про певну трансформацію серед конгресменів-республіканців і посилення політичної боротьби між групами конгресменів від Республіканської партії. У подальшому такі конфлікти можуть перерости в більш серйозні протистояння, які впливатимуть на прийняття рішень.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог-американист Владислав Фарапонов.

Зазначимо, кандидат від республіканців Маккарті не набрав потрібної кількості голосів для обрання спікером. Такий провал у конгресі стався вперше за 100 років.

"Якщо говорити про обидві партії, це означає, що досі там — і республіканці, і демократи — не готові голосувати за кандидата з інших політсил. Тут, в принципі, нічого нового. Але з іншого боку той факт, що декілька разів не хотіли голосувати за здавалося б очевидного кандидата, звісно, наштовхує на думки, що всередині Республіканської партії помітна у певній мірі криза. Проте й не у такому посиленому розумінні", — каже він.

Експерт також нагадав, що у республіканців-конгресменів є різні групи, які приймали участь в кулуарних іграх, про які говорив той самий Маккарті.

"Тому не все так просто буде в цьому складі конгресу з точки зору республіканської більшості. Тут важливо для нас те, що вона не така вже й велика ця більшість, адже у республіканців насправді не так багато голосів. Але ця ситуація станом на зараз поки що більше показова з точки зору символізму (тому що це було перше засідання, відкриття з багатьма процедурними моментами, які від цього залежали), але насправді це такий тривожний дзвіночок для Республіканської партії. Через те, що в очах опонентів тепер вони виглядають не такі єдині", — пояснює політолог.

На його думку, зараз поки ще зарано говорити про якийсь серйозний вплив на процес прийняття рішень (у тому числі тих, що стосуються допомоги Україні). Тому на сьогоднішній день прогнозувати у цьому сенсі якісь значні ризики ще передчасно.

"Проте не виключено, що згодом це призведе до цього також — будуть різні спроби виторгувати собі якісь голоси на більш важливі голосування… Відбувається процес трансформації всередині Республіканської партії з точки зору пошуку нових лідерів… Такі собі внутрішні перипетії, які поки що на процес прийняття рішень не впливають. Тобто зараз тут більше про символізм, ніж про якісь такий реальний вплив", — підкреслює Фарапонов.

Зазначимо, щоб бути обраним спікером, кандидату необхідно набрати більшість, що становить 218 голосів. Республіканці Палати представників мають 222 місця в новому Конгресі. Однак напередодні у третьому турі за Маккарті проголосували тільки 202 конгресмени.

Кандидат від демократів Хакім Джеффріс, який заступив на посаді лідера демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, отримав 212 голосів. Проте Демократична партія не має більшості в Конгресі. А серед республіканців нараховується близько 20 конгресменів, які не підтримують Маккарті.

Раніше "Телеграф" пояснював, що таке проміжні вибори в США і як їхній механізм застосовується на практиці. Також ми цікавилися думкою експертів щодо результатів американського голосування та тим, як вони вплинуть на Україну.

Як повідомлялося, минулого року Кевін Маккарті висловлював скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів.