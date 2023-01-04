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Выборы спикера в Конгрессе США: тревожный звоночек для республиканцев или риски для Украины

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Автор
Палата представителей США Новость обновлена 04 января 2023, 14:31
Палата представителей США

Политолог Владислав Фарапонов оценил "Телеграфу" громкий провал Маккарти

Провальное голосование за кандидата на должность спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти может свидетельствовать об определенной трансформации среди конгрессменов-республиканцев и усилении политической борьбы между группами конгрессменов от Республиканской партии. В дальнейшем такие конфликты могут перерасти в более серьезные противостояния, влияющие на принятие решений.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог-американист Владислав Фарапонов.

Отметим, накануне кандидат от республиканцев Маккарти не набрал нужное количество голосов для избрания спикером. Такой провал в конгрессе произошел впервые за 100 лет.

"Если говорить об обеих партиях, это означает, что до сих пор там — и республиканцы, и демократы — не готовы голосовать за кандидата из других политсил. Здесь, в принципе, ничего нового. Но с другой стороны тот факт, что несколько раз не хотели голосовать за казалось бы очевидного кандидата, конечно, наталкивает на мысли, что внутри Республиканской партии заметен в определенной степени кризис. Однако и не в таком усиленном понимании", — говорит он.

Эксперт также напомнил, что у республиканцев-конгрессменов есть разные группы, принимавшие участие в кулуарных играх, о которых говорил тот же Маккарти.

"Поэтому не все так просто будет в этом составе конгресса с точки зрения республиканского большинства. Здесь важно для нас то, что оно не такое уж многочисленное это большинство, ведь у республиканцев на самом деле не так много голосов. Но эта ситуация по состоянию на данный момент пока более показательна с точки зрения символизма (потому что это было первое заседание, открытие со многими зависевшими от этого процедурными моментами, и т.д.), но на самом деле это такой тревожный звоночек для Республиканской партии. Из-за того, что в глазах оппонентов теперь они выглядят не столь едиными", – объясняет политолог.

По его мнению, сейчас пока еще рано говорить о каком-то серьезном влиянии на процесс принятия решений (в том числе касающихся помощи Украине). Поэтому на сегодняшний день в этом сенсе прогнозировать какие-то значительные риски еще преждевременно.

"Однако не исключено, что впоследствии это приведет к этому также — будут разные попытки выторговать себе какие-то голоса на более важные голосования… Происходит процесс трансформации внутри Республиканской партии с точки зрения поиска новых лидеров… Такие внутренние перипетии, пока на процесс принятия решений не влияют. То есть сейчас здесь больше о символизме, чем о каком-то таком реальном влиянии", — подчеркивает Фарапонов.

Отметим, чтобы быть избранным спикером, кандидату необходимо набрать большинство, составляющее 218 голосов. Республиканцы Палаты представителей имеют 222 места в новом Конгрессе. Однако накануне в третьем туре за Маккарти проголосовали только 202 конгрессмена.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис, заступивший в должности лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, получил 212 голосов. Однако у Демократической партии нет большинства в Конгрессе. А среди республиканцев насчитывается около 20 конгрессменов, не поддерживающих Маккарти.

Ранее "Телеграф" объяснял, что такое промежуточные выборы в США и как их механизм применяется на практике. Также мы интересовались мнением экспертов по поводу результатов американского голосования и тем, как они повлияют на Украину.

Как сообщалось, в прошлом году Кевин Маккарти выражал скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы снова примут большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов.

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