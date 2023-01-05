Выборы спикера Конгресса США превращаются в сериал — опасно ли это для Украины

Эксперт Александр Краев прогнозирует затяжное политическое противостояние с участием конгрессменов

Спикериада в Палате представителей США может затянуться на долгое время, сейчас между конгрессменами от Республиканской и Демократической партий продолжаются политические торги, а неплохие шансы возглавить нижнюю палату американского парламента есть представителя демократов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Отметим, накануне республиканцы в Конгрессе США второй день подряд не смогли избрать соратника Трампа Кевина Маккарти на должность спикера. Еще три голосования за лидера республиканцев завершились для него неудачно. В общей сложности провалилось уже шесть попыток избрать Маккарти на должность главы нижней палаты парламента Штатов. А последний раз Палата представителей не смогла избрать председателя с первого голосования в 1923 году, когда было проведено девять голосований.

"По сути, Конгресс встал на все это время. Но это совсем никак не отразится на помощи Украине. Потому что уже принят федеральный бюджет, в котором для Украины предусмотрено более $40 миллиардов. Также одобрен военный бюджет, в котором для нас тоже есть фонды. Принят закон о ленд-лизе. Как раз было много вопросов, почему он не действует, когда начнет работать и т. д. Именно на такой случай он и был рассчитан — если по каким-то причинам возникнут определенные угрозы (или по внутренним причинам, или если не смогут выбрать спикера и Конгресс не будет в состоянии работать, и т.д.), у Байдена есть полномочия распределять те же $44,9 млрд, выделенных в помощь Украине. То есть ленд-лиз как раз и был принят с учетом таких рисков", – говорит он.

По словам эксперта, если сейчас Конгресс не сможет оперативно определиться со спикером, президент США будет беспрепятственно использовать свои полномочия по бюджетным средствам на нужды Украины. В то же время Краев допускает, что политический кадровый кризис в Палате представителей может длиться довольно долго, однако его роспуска и проведения перевыборов конгрессменов ожидать не стоит.

"Такое пока не предусмотрено. Во-первых, еще не было таких прецедентов на протяжении столетия. Во-вторых, конгрессмены просто будут дальше выбирать спикера, ведь есть очень много кандидатов. Мы видим, сейчас идут политические торги, в которые вступил даже Дональд Трамп. Существует очень большая поддержка кандидата от демократов — Хакима Джеффриса. Поэтому пока нет перспектив перевыборов. Есть перспективы очень интересного неординарного политического сериала", — объясняет Краев.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году Кевин Маккарти выражал скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы снова примут большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов.

Также "Телеграф" писал, что такое промежуточные выборы в США и как их механизм применяется на практике. ТКроме того, мы интересовались мнением экспертов по поводу результатов американского голосования и тем, как они повлияют на Украину.