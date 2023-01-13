Олигарх против боевого генерала. В Чехии вчера стартовали президентские выборы

Экс-премьера Бабиша, вступившего в президентскую гонку, сравнивают с Берлускони

В Чешской республике, где ранее анонсировали передачу Украине ПВО против иранских дронов, стартовали президентские выборы. Чешских политиков сложно обвинить в суеверии: первый тур голосования назначили на пятницу, 13-е. И хотя в нем участвуют восемь кандидатов, эксперты всерьез рассматривали только трех претендентов. Это бывший премьер-министр республики Андрей Бабиш, генерал армии Вооруженных сил в отставке Петр Павел и экс-ректорка Университета имени Менделя в Брно Дануше Нерудова.

"Телеграф" решил разобраться, у кого есть реальные шансы на победу и как это отразится на украинско-чешских отношениях.

Кто есть кто

Андрей Бабиш является спорной фигурой. Бывший премьер – олигарх с состоянием 4,8 млрд долл (по данным Forbes от 2020-го), медиамагнат, лидер оппозиционной популистской партии, замешанный в коррупционном скандале. Правда, как раз накануне выборов, 9 января сего года, он был оправдан судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с субсидиями ЕС. Журналисты сравнивают его с Берлускони, а в апреле 2018 года назначение Бабиша премьером привело к митингам протеста по всей стране.

На его фоне генерал Петр Павел смотрится куда выгоднее. Он герой войны: в 1993 году в составе чешской миротворческой миссии в Хорватии вывел из окружения отряд французских военных, за что получил из рук президента Франции крест Воинской доблести. В 2014 году генерал стал первым восточноевропейским офицером на посту председателя Военного комитета НАТО. А после увольнения из вооруженных сил занимался общественной деятельностью на фронте борьбы с COVID-19, так что его выдвижение независимым кандидатом летом 2022 года никого особенно не удивило.

Дануша Нерудова самый молодой кандидат и по возрасту, и в политической и общественной жизни страны. Она не была замешана в скандалах и не состояла в коммунистической партии, как Петр Павел – кажется, это единственное, что ему ставят в вину оппоненты. (К слову, Бабиш, работавший во времена ЧССР во внешней торговле, тоже состоял в компартии – это было обязательное условие для всех, кто стремился сделать карьеру.)

Между тем, согласно опросам общественного мнения и букмекерским курсам, у нее нет никаких шансов выйти во второй тур, пишет Deutche Welle.

Эксперты прогнозируют победу Петра Павела

Кто победит?

Еще недавно чешские букмекеры считали Петра Павела фаворитом на пост президента. За генерала готовы были отдать голоса 29,5% избирателей, за Бабиша — 26,5%. Но после того, как он был оправдан судом по обвинению в коррупции, статус скандального экс-премьера ощутимо вырос в глазах избирателей. Как пишет Deutche Welle, Бабиш почти наверняка выйдет во второй тур выборов.

Конечно же, для Украины предпочтительнее победа Павела. Он не только поддерживал Украину в борьбе с российской агрессией, но также настаивал на том, что текущей военной помощи запада недостаточно для того, чтобы наша страна могла вернуть свои земли, захваченные оккупантами. Кроме того, по мнению чешского посла при НАТО Йиржи Шедивы, за ним стоит поддержка США.

Бабиш, которого называет своим личным другом Виктор Орбан, известный своими антиукраинскими настроениями премьер-министр Венгрии, в этом смысле фигура более спорная. Хотя на фоне откровенно пророссийских заявлений президента Милоша Земана экс-премьер высказывался более взвешенно, сейчас он критикует правительство республики за помощь украинским беженцам в ущерб интересам чехов. Кроме того, призывает прекратить военную помощь Украине.

Мало того, эксперты указывают на то, что окружение Бабиша имеет тесные контакты с российскими спецслужбами – когда в разгар коррупционного скандала нужно было вывести из страны сына, чтобы не разболтал лишнего журналистам, Андрей Бабиш-младший нашел пристанище в оккупированном Крыму.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан был переизбран на второй срок в январе 2018 года.