Идеальный охотник: Чехия подарит Украине средство против иранских дронов

Новое оружие идеально подойдет для борьбы с БПЛА

Хорошим подарком для Украины в 2023 году могут стать 15 мобильных комплексов ПВО Viktor, средства на которые – 90 млн чешских крон (около 4 млн долл.), в рамках инициативы "Подарок путину" собрали чешские волонтеры.

Как сообщает портал "Милитарный", эти комплексы будут направлены на покупку и сборку комплексов на заводе чешской компании Excalibur Army и могут поступить в Украину уже в феврале 2023-го.

В основе мобильного зенитного комплекса Viktor лежит пикап Toyota с кабиной экипажа спереди и задней грузовой платформой, куда устанавливают спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля составляет 600 патронов на два пулемета.

Также комплекс оснащается зенитными прицелами дневного и ночного видения, которые позволяют вести прицельный огонь из пулеметов на расстояние до 2 км.

Все это делает Viktor идеальным охотником на иранские дроны-камикадзе "Шахед", которые имеют сравнительно невысокую скорость и стоимость, т.е., особенно важно, что против них можно использовать такое же дешевое средство ПВО и поберечь дорогие ракеты ЗРК.

Как подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, новейшие ЗРК комплексы вроде Patriot слишком дорогие и мощные для стрельбы по БПЛА такого типа.