Новый президент Чехии планирует визит в Украину: когда и с кем

Скорее всего, визит Павела в Киев состоится весной

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел, победивший на выборах действующего главы государства, планирует вскоре совершить официальный визит в Украину. Будучи генералом НАТО в отставке, политик понимает серьезность ситуации и поддерживает украинский народ в борьбе против россии. Следует отметить, что его приезд в роли чешского лидера может состояться не раньше марта.

Об этом сообщает телеканал издания Pravda.sk. Такая растянутость связана с необходимостью провести Павелу инаугурацию, которая может состояться только после 8 марта, ведь именно в этот день истекает срок полномочий нынешнего главы государства Милоша Земана.

Журналисты также пишут, что в Украину Петр Павел планирует приехать вместе с президентом Словакии Зузанной Чапутовой. Скорее всего договориваться о визите политик будет в первом же телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он, кстати, запланирован на воскресенье, 29 января.

Тем временем сам Зеленский уже поздравил Павела с победой на своей странице в Twitter.

"Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество во благо народов Украины и Чехии", — в частности, отметил он.

Приветствие Зеленского

Добавим, что у Петра Павла есть серьезные проукраинские взгляды, а военное прошлое может только укрепить ориентир Чехии на Запад. Ранее "Телеграф" более подробно рассказывал, между кем из чешских политиков происходило основное противостояние на выборах и почему победа Павела важна для украинцев.

Кроме этого, мы писали об очередном пакете военной помощи от Чехии, который государство готовит Киеву.