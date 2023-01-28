"Чешский Трамп" против генерала НАТО: в Чехии завершились выборы президента

Чехия избрала нового президента

В Чехии завершились президентские выборы, по итогу которых победу одержал отставной генерал НАТО Петер Павел. Противостоял ему бывший премьер страны Андрей Бабиш, которого считали пророссийским.

Как информирует Denik.cz, подсчет голосов уже завершен, а явка на выборах составила 70,25%. По итогу голосования Павел получил 58,32% голосов избирателей, в то время, как Бабиш смог заручиться поддержкой 41,67%.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала уже поздравил Павела с избранием на должность главы государства, кроме того поздравления также пришли и от мировых лидеров, включая президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды.

Петер Павел является отставным генералом, бывшим председателем Военного комитета НАТО (с 2015 по 2018 год) и бывшим командующим Генеральным штабом армии Чешской Республики (с 2012 по 2015 год). К слову в 2018 году он приезжал в Украину.

Павел является ярым сторонником ЕС и НАТО, а также активно выступал за продолжение поддержки Украины в войне против россии.

Несмотря на то, что Чехия является парламентской республикой, должность президента там вовсе не номинальна, а сам глава государства имеет большой авторитет.

Впрочем, по мнению экспертов победа Павела на поддержку Украины никак не скажется, поскольку Чехия и так помогает ВСУ на пределе своих возможностей.