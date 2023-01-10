Оружия будет больше: ВСУ получат "гостинцы" от нескольких стран

ВСУ в 2023 году станут еще сильнее

Страны Запада продолжат поддерживать ВСУ оружием, чтобы они могли эффективно противостоять российскому вторжению.

Как сообщил глава правительства Чехии Петер Фиала, его страна готовит к отправке в Украину новой партии танков Т-72, так как верит в то, что украинцы одержат победу в борьбе против российского агрессора.

При этом он отметил, что даже написал короткое послание к храбрым украинским защитникам на стволе одного из танков.

Петер Фиала и танк Т-72

Тем временем, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Украина получит новейшие САУ Archer в одном из будущих пакетов оружейной помощи.

Эта установка примечательна тем, что она всего за одну минуту может быть развернута в боевое положение и выстрелить шесть 155-мм снарядов по разным целям. Из-за этого она считается одной из самых скорострельных в мире.

САУ Archer

Вместе с тем американская компания L3Harris Technologies сообщила, что получила от Пентагона заказ на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE, которые предназначены для борьбы с наземными целями и вражескими беспилотниками.

Установки будут переданы вместе с легкими машинами огневой поддержки, на которые их устанавливают. Ракеты являются частью выделенного пакета оружейной помощи на 3 миллиарда долларов.

VAMPIRE

Хорошие новости поступили и от Министерства обороны Великобритании, которое пообещало в 2023 году достичь или превысить уровень помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

К слову, в западных СМИ появилась информация о том, что Лондон может одобрить поставки Украине танков Challenger 2.

О поставках танков западного образца сообщили и в Польше. По предварительной информации речь может идти о "нескольких десятках штук" Leopard 2.