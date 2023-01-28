"Чеський Трамп" проти генерала НАТО: у Чехії завершилися вибори президента

Чехія обрала нового президента

У Чехії завершилися президентські вибори, за підсумками яких перемогу здобув відставний генерал НАТО Петер Павло. Протистояв йому колишній прем’єр країни Андрій Бабіш, якого вважали проросійським.

Як повідомляє Denik.cz, підрахунок голосів вже завершено, а явка на виборах склала 70,25%. За підсумком голосування Павло отримав 58,32% голосів виборців, тоді як Бабіш зміг заручитися підтримкою 41,67%.

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала вже привітав Павела з обранням на посаду глави держави, крім того, вітання також прийшли і від світових лідерів, включаючи президентів Франції та Польщі Еммануеля Макрона та Анджея Дуди.

Петер Павло є відставним генералом, колишнім головою Військового комітету НАТО (з 2015 по 2018 рік) та колишнім командувачем Генерального штабу армії Чеської Республіки (з 2012 по 2015 рік). До речі, у 2018 році він приїжджав в Україну.

Павло є затятим прихильником ЄС та НАТО, а також активно виступав за продовження підтримки України у війні проти росії.

Попри те, що Чехія є парламентською республікою, посада президента там зовсім не номінальна, а глава держави має великий авторитет.

Втім, на думку експертів, перемога Павела на підтримку України ніяк не позначиться, оскільки Чехія і так допомагає ЗСУ на межі своїх можливостей.