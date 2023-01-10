Зброї буде більше: ЗСУ отримають "гостинці" від кількох країн

ЗСУ у 2023 році стануть ще сильнішими

Країни Заходу продовжать підтримувати ЗСУ зброєю, щоб вони могли ефективно протистояти російському вторгненню.

Як повідомив глава уряду Чехії Петер Фіала, його країна готує до відправки в Україну нової партії танків Т-72, оскільки вірить у те, що українці здобудуть перемогу у боротьбі проти російського агресора.

При цьому він зазначив, що навіть написав коротке послання до хоробрих українських захисників на стволі одного з танків.

Петер Фіала та танк Т-72

Тим часом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що Україна отримає новітні САУ Archer в одному з майбутніх пакетів збройової допомоги.

Ця установка примітна тим, що вона всього за одну хвилину може бути розгорнута в бойове положення і вистрілити шість 155-мм снарядів з різних цілей. Через це вона вважається однією з найшвидкісніших у світі.

САУ Archer

Водночас американська компанія L3Harris Technologies повідомила, що отримала від Пентагону замовлення на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE, які призначені для боротьби з наземними цілями та ворожими безпілотниками.

Установки будуть передані разом із легкими машинами вогневої підтримки, на які їх встановлюють. Ракети є частиною виділеного пакету збройової допомоги на 3 мільярди доларів.

VAMPIRE

Хороші новини надійшли й від Міністерства оборони Великої Британії, яке пообіцяло 2023 року досягти або перевищити рівень допомоги, наданої Україні 2022 року.

До речі, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Лондон може схвалити постачання танків Challenger 2.

Про постачання танків західного зразка повідомили й у Польщі. За попередньою інформацією може йтися про "кілька десятків штук" Leopard 2.