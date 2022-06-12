Чехія пояснила Макрону, чому не треба боятися приниження росії

У Чехії нагадали, що російському диктатору байдуже, що думає Захід

Глава МЗС Чехії Ян Липавський відповів на заяви президента Франції Емманюеля Макрона про те, що "не варто принижувати росію" та кривавого диктатора володимира путіна.

Як повідомляють Ceske Noviny, Липавський наголосив, що росія є агресором і країни Заходу не повинні звертати увагу на те, що "принижує" путіна, а що ні.

"Макрон, напевно, не дуже розуміє питання, путіну байдуже, як росію сприймають на Заході", — наголосив він.

Крім того, він нагадав про Мюнхенську угоду 1938 року, коли за рішенням Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії Судетська область Чехословаччини була віддана нацистам, сподіваючись, що це дозволить уникнути війни. Липавський зазначив, що ця історія не повинна повторитися з Україною, а тому закликав країни Заходу підтримати українців і дозволити нашій країні вирішувати, на яких умовах відбудуться переговори з росією.

Як повідомлялося раніше, 4 червня Макрон заявив, що сказав путіну про те, що своїм вторгненням в Україну той зробив "історичну помилку", проте водночас закликав "не принижувати росію", оскільки після війни всім доведеться налагоджувати з нею відносини.

Варто зазначити, що 10 червня Макрон зателефонував президентові України Володимиру Зеленському та обговорив з ним питання постачання зброї, фінансової допомоги та подальших дипломатичних зусиль для завершення війни.