Чехия объяснила Макрону, почему не надо бояться унижения россии

В Чехии напомнили, что российскому диктатору безразлично, что думает Запад

Глава МИД Чехии Ян Липавский ответил на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "не стоит унижать россию" и кровавого диктатора владимира путина.

Как сообщают Ceske Noviny, Липавский подчеркнул, что россия является агрессором и страны Запада не должны обращать внимание на то, что "унижает" путина, а что нет.

"Макрон, наверное, не очень понимает вопрос, путину безразлично, как россию воспринимают на Западе", — подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, когда по решению Германии, Франции, Италии и Великобритании Судетская область Чехословакии была отдана нацистам в надежде, что это позволит избежать войны. Липавский отметил, что эта история не должна повторится с Украиной, а потому призвал страны Запада поддержать украинцев и позволить нашей стране самой решать, на каких условиях состоятся переговоры с россией.

Как сообщалось ранее, 4 июня Макрон заявил, что сказал путину о том, что своим вторжением в Украину тот совершил "историческую ошибку", однако вместе с тем призвал "не унижать россию", так как после войны всем придется налаживать с ней отношения.

Стоит отметить, что 10 июня Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним вопросы поставок оружия, финансовой помощи и дальнейших дипломатических усилий для завершения войны.