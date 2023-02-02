Україна отримає більше бойової техніки: у двох країнах зробили заяви

В Україну прибуде більше бойової техніки

Західні союзники продовжують підтримувати Україну та повідомляють про передачу нових партій зброї. На цей раз відповідні наміри озвучили Іспанія та Норвегія.

Як інформує іспанське видання EuropaPress, міністр оборони країни Маргарита Роблес повідомила, що наступного тижня в Україну буде направлена додаткова бронетехніка.

Йдеться про постачання 20 одиниць бронетранспортерів М113 американського виробництва. Крім того, видання повідомляє, що Іспанія відправила на ремонт та відновлення 6 танків Leopard 2A4, які також будуть у майбутньому передані Україні.

Тим часом норвезький телеканал TV 2 повідомляє, що в Осло розглядають питання передачі на потреби ЗСУ бойових машин піхоти CV90 шведського виробництва.

Зазначається, що уряд планує збільшити масштаби військової підтримки та перебуває у постійному контакті з Україною.

"Ми підтримуватимемо Україну доти, поки це необхідно", — повідомив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Як відомо, обидві ці країни є членами "танкової коаліції", яка пообіцяла допомогти ЗСУ з озброєнням важкою технікою.

При цьому Іспанія пообіцяла передати одразу 53 танки Leopard 2, що поки що є рекордною кількістю для цього типу техніки.