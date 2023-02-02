Украина получит больше боевой техники: в двух странах сделали заявления

В Украину прибудет больше боевой техники

Западные союзники продолжают поддерживать Украину и сообщают о передаче новых партий оружия. На этот раз соответствующие намерения озвучили Испания и Норвегия.

Как информирует испанское издание EuropaPress, министр обороны страны Маргарита Роблес сообщила, что на следующей неделе в Украину будет направлена дополнительная бронетехника.

Речь идет о поставках 20 единиц бронетранспортеров М113 американского производства. Кроме того, издание сообщает, что Испания отправила на ремонт и восстановление 6 танков Leopard 2A4, которые тоже будут в будущем переданы Украине.

Тем временем норвежский телеканал TV 2 сообщает, что в Осло рассматривают вопрос о передаче на нужды ВСУ боевых машин пехоты CV90 шведского производства.

Отмечается, что правительство планирует увеличить масштабы военной поддержки и находится в постоянном контакте с Украиной.

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", — сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Как известно, обе эти страны являются членами "танковой коалиции", которая пообещала помочь ВСУ с вооружением тяжелой техникой.

При этом Испания пообещала передать сразу 53 танка Leopard 2, что пока является рекордным количеством для этого типа техники.