У Норвегії озвучили терміни передачі Україні танків Leopard 2

Про кількість танків поки що нічого не відомо

Норвегія, яка є членом "танкової коаліції", обіцяє відправити Україні "Леопарди" найближчим часом.

Як повідомляє France24, міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам зазначив, що танки будуть відправлені навесні поточного року, проте їх кількість поки невідома.

"Норвегія відправить частину свого парку бойових танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну "якнайшвидше", що означає, можливо, наприкінці березня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Норвегія однією з перших приєдналася до "танкової коаліції", після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу Україні "Леопардів" та дозволив їхню поставку іншим країнам.

У розпорядженні норвезької армії є 36 танків Leopard 2, проте влада країни поки що не знає, скільки з них буде передано на потреби ЗСУ.

"Ми ще не визначилися з кількістю", — сказав Грам.

До "танкової коаліції" нині входять Польща, Іспанія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада, Великобританія та Туреччина, проте 30 січня про намір приєднатися до неї також повідомила Данія.

Нагадаємо, за даними після України у Франції, країни Заходу вже пообіцяли 321 танк, проте вони прибудуть у різний час.