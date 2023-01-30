"Танкова коаліція" росте: ще одна країна може передати важку техніку Україні

В Україну можуть прибути танки з Данії

Міжнародна "танкова коаліція", яка ставить за мету озброїти ЗСУ важкою технікою, може незабаром поповнитися ще однією країною.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

"Дякую особисто прем’єр-міністру і міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції", — сказав він.

Крім того, глава держави повідомив, що обговорював з Фредеріксен можливості щодо посилення протиповітряної та протикорабельної оборони південної частини України.

Водночас він наголосив, що головним критерієм у питаннях підтримки України залишається швидкість постачання необхідної для захисту техніки та озброєння.

Як відомо з відкритих джерел, на озброєнні Данії перебуває 57 танків "Леопард 2А5" та ще 8 знаходяться на зберіганні.

Варто зазначити, що Данія вже передавала Україні бронетранспортери М113, а також хотіла передати БТР Piranha, проте тоді це рішення блокувала Швейцарія як країна-виробник. Втім, остання незабаром може змінити свої правила реекспорту, щоб техніка все ж таки потрапила до рук ЗСУ.

Нагадаємо, за даними після України у Франції, країни Заходу вже пообіцяли 321 танк, проте вони прибудуть у різний час.