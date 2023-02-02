"М*скалі то хворі люди": цитати Скрябіна про українців та росіян, які актуальні і дотепер (відео)
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Пісні і слова сказані до 2015 року не втратили своєї гостроти
Вісім років тому Україна втратила одного із найталановитіших музикантів — в ДТП загинув лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін). Він вирізнявся не тільки своїм талантом, а й чесністю — казав про події в країні завжди те, що думав.
В річницю загибелі музиканта "Телеграф" зібрав його цитати, які набули нової актуальності на зараз. Про м*скалів, росію, війну та любов до України — слова Скрябіна відгукнуться багатьом українцям.
"Хай завиють м*скалі — вороги прокляті! "
"М*скалі то хворі люди, хочуть воювати ../ А ми будемо на них, із Говерли с*ати ..!" Відомі рядки скрябінівських коломийок сповнені різних побажань одвічним ворогам України. Зазначимо, що жанр сороміцьких пісень часто вирізнявся еротичним підтекстом та образністю метафор. Не забував митець і про їхнього лідера — президента рф володимира путіна. "Вова путін — хворий хлопець, в дупі має жабу,/ Жаба грає в дупу вову, думає шо баба".
Про націю
Музикант багато говорив про те, що розуміти свою національну ідентичність — важливо. Та це має йти із серця і бути не даниною моді.
- Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую.
- Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…
Про війну
Скрябін казав, що найбільше в світі боявся війни, бо це найбільш ідіотський винахід людей. Він після початку війни в 2014 році і аж до самої смерті грав концерти для збору коштів для війська та опікувався пораненими.
- Доки ми будемо сидіти і радіти, що на моїй вулиці не стріляють, доти буде війна. Нейтральним бути не можна. Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх.
- Ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть і з Кривого Рогу, і зі Львова, і з Миколаєва, і з Чернігова. Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні удає, що нічого не змінилося
Одна з останніх пісень, написаних Скрябіним "Українці", яка так і не була випущена в реліз, починається з дійсно пророчих рядків "Прийшла війна на нашу землю, люди,/ В яку рік тому ще не вірив ніхто." Та ще вісім років тому музикант був впевнений:
"Біда зібрала нас докупи, як ніколи,
Навчила відрізняти рідне і чуже,
Ми знов себе заповажали, слава Богу -
Так має бути: свій до свого по своє."
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ірина Білик змінила слова пісні, записаною разом із Скрябіним. Композицію "Мовчати" вона адаптувала до сьогоднішніх реалій.