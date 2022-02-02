День пам’яті Кузьми Скрябіна: головні цитати, пісні та факти з життя музиканта

Під його "Коломійку" всі стрибали, під "Випускний (останній раз)" — танцювали на останній дзвінок, і плакали під пісні "Мам" та "Люди як кораблі".

Минуло вже 7 років, як страшна автокатастрофа на Дніпровщині забрала життя талановитого, по праву легендарного українського артиста, музиканта та співака Андрія Кузьменка, якого багато хто пам’ятає як Кузьму Скрябіна. 2 лютого 2015 — назавжди одна з найтрагічніших дат для мільйонів фанатів музиканта.

Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі, та продюсерством, допомагаючи молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу. Також Андрій – автор кількох книг: "Я, Перемога та Берлін", "Місто, в якому не ходять гроші", "Я, Паштет та Армія", "Я, Шонік та Шпіцберген". Тому нескромно сказати, що Кузьменко був кумиром мільйонів.

Також пробував свої сили й у політиці, проте спроба була зовсім вдалою. 2002-го він увійшов до виборчого блоку "Команда Озимого Покоління". А 2004-го року під час Помаранчевої революції Кузьмі також прилетіло і за підтримку Віктора Януковича. Як пізніше пояснив Кузьменко, він був зобов’язаний брати участь у різних акціях каналу "Інтер", з яким він підписав контракт.

Хоч політик із Кузьми і не вийшов, його громадянська позиція завжди була незмінною: він ніколи не вірив ні владі, ні опозиції. Він підтримував людей на Євромайдані та військових в АТО/ООС. Сам він не брав участі в боях, але активно давав гроші і їздив підтримувати солдатів своїми піснями.

"З мене вояка так собі. З моїми грижами, вирізаними мізками, я там буду рівно пів години і на тому закінчиться моя військова бравада. А в тилу я досить потужний чувак" — говорив Кузьма.

Найяскравіші цитати відомого українського музиканта:

Я не знаю визначення опорів, опір є, або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.

Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм в генах…

Саме основне — не гамнити тим, хто навколо тебе.

Нейтральним бути точно не можна.

п

То є біда нашого народу, що ми є "тєрпіли".

Політики — люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару тримати в якомусь периметрі.

Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота і пофіг, вбивайте хамство посмішкою.

Хамство — це кал, який виходить через рот!

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Колись Чехов сказав дуже життєву річ: кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає бажання… А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє!

Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.

п

Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

Якщо у вас немає гармонії – то беріть гармонь і гармонуйте!

Найкращі хіти легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна

Андрій Кузьменко був незмінним лідером гурту "Скрябін" протягом 26 років. За цей час він зумів створити величезну кількість по праву "вічних" хітів, які, безсумнівно, будуть актуальними та популярними ще багато років. Телеграф пропонує згадати кілька його безсмертних хітів.

Деякі пісні Скрябіна закріпилися у репертуарах інших українських зірок. Його пісні переспівали, Тіна Кароль, Дмитро Шуров (Pianoboy), Бумбокс, Антитіла, KAZKA та інші.

2018 року подруга та колега Кузьми за програмою "Шанс" Наталія Могилевська присвятила йому пісню Personsl Jesus, співавтором якої виступила сама співачка.

У день смерті Кузьми тисячі українців вийшли на площі своїх міст, щоб заспівати пісні "Скрябіна" та вшанувати пам’ять співака. Раніше "Телеграф" писав, що спеціально до 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійському" організатори святкового концерту "воскресили" Кузьму за допомогою нейромережі. Варто зазначити, що під час його виступу сталося щось дивне: на фан-зону одночасно впали всі дрони.