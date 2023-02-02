Незабаром святкувала б день народження: директор школи загинула під час удару рф по Краматорську

Директор навчального закладу зробила неоціненний внесок у освіту міста

Під час ракетного удару, який здійснили росіяни по житловому будинку в Краматорську, загинула директор міської загальноосвітньої школи №24 Бородавкіна Ганна Валеріївна.

До останньої хвилини всі, хто знав жінку, сподівалися, що їй вдалося вціліти після цієї страшної атаки росіян на житловий будинок. Проте дива, на жаль, не сталося. Трагічну звістку про смерть директора навчального закладу повідомили в Управлінні освіти Краматорської міської ради.

21 березня Ганні Бородавкіної виповнилося б 48 років. Але 1 лютого її життя обірвали російські загарбники, які випустили ракету додому із мирними жителями міста.

"У нашій пам’яті Ганна Валеріївна назавжди залишиться доброю, веселою людиною, доброзичливим колегою. Вона щодня вносила неоціненний внесок в освіту нашого міста. Нехай світлий спогад про Бородавкіну Ганну Валеріївну назавжди залишиться в серцях рідних, колег, друзів, учнів", — говорить.

Нагадаємо, що 1 лютого російські загарбники завдали удару по Краматорську. Ракета прилетіла до житлового будинку в історичному центрі міста. Внаслідок пригоди загинули троє людей і ще 18 отримали поранення.

Пізніше російський пропагандист володимир романов у своєму Telegram-каналі спробував виправдати ракетний удар заявивши, що військові росії нібито били не по мирним, а по скупченню воїнів ЗСУ.