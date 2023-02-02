Скоро праздновала бы день рождения: директор школы погибла во время удара рф по Краматорску

Директор учебного учреждения вносила неоценимый вклад в образование города

Во время ракетного удара, который нанесли россияне по жилому дому в Краматорске, погибла директор городской общеобразовательной школы №24 Бородавкина Анна Валерьевна.

До последней минуты все, кто знал женщину, надеялись, что ей удалось уцелеть после этой страшной атаки россиян на жилой дом. Однако чуда, к сожалению, не произошло. Трагическое известие о смерти директора учебного заведения сообщили в Управлении образования Краматорского городского совета.

21 марта Анне Бородавкиной исполнилось бы 48 лет. Но 1 февраля ее жизнь оборвали российские захватчики, выпустившие ракету по дому с мирными жителями города.

"В нашей памяти Анна Валерьевна навсегда останется добрым, веселым человеком, дружелюбным коллегой. Она ежедневно вносила неоценимый вклад в образование нашего города. Пусть светлое воспоминание о Бородавкиной Анне Валерьевне навсегда останется в сердцах родных, коллег, друзей, учеников", — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 февраля российские захватчики нанесли удар по Краматорску. Ракета прилетела в жилой дом в историческом центре города. В результате происшествия погибли три человека и еще 18 получили ранения.

Позже российский пропагандист владимир романов в своем Telegram-канале попытался оправдать ракетный удар заявив, что военные рф якобы били не по мирным жителям, а по скоплению воинов ВСУ.