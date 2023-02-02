Били не по мирным: российский пропагандист цинично "объяснил" удар по Краматорску

В рф уже попытались оправдать ракетный удар

После нанесенного оккупантами ракетного удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области, российский пропагандист владимир романов сделал циничное заявление в сети.

В своем Telegram-канале он опубликовал несколько постов с фотографиями с места ракетного удара, заявив, что российские военные якобы ударили по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Позже романов попытался оправдать удар, нанесенный со стороны российских оккупантов, заявив, что якобы в профилактории неподалеку от жилого дома были расположены украинские военные.

"За прилет — жители дома могут "поблагодарить" "соседей" из профилактория. Кстати, кадров самого профилактория нам не покажут. Угадайте почему", — заявил пропагандист в сети.

Далее он продолжил убеждать своих читателей, что весь квартал в Краматорске якобы заселен военными ВСУ и Нацгвардией, пытаясь доказать, что удар оккупанты целились по ним.

Пост романова

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко считает, что российские оккупанты прицельно били по историческому центру города, где расположены исключительно жилые дома. По данным на утро 2 февраля количество погибших в результате ракетного удара достигло трех и еще 18 человек получили ранения.

Добавим, что 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда погиб 61 человек, а в том числе семь детей. Тогда официальные российские источники обвинили в атаке ВСУ, хотя российский государственный медиаресурс РИА "Новости" опубликовал новость о теракте за 5 минут до его совершения. Одновременно с атакой минобороны рф цинично заявило, что нанесло удар по скоплению украинских военных.