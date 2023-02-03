Мільярд на відбудову, вступ до Євросоюзу та біженці: 8 підсумків саміту Україна-ЄС

У спільній заяві йшлося про майбутнє України у Європейському Союзі

У п’ятницю в Києві завершився черговий саміт "Україна-ЄС". До столиці приїжджали лідери Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.

Результатом стали пресконференція та спільний документ, де вперше зафіксовані наміри України якнайшвидше почати переговори про вступ.

Розповідаємо детальніше про підсумки саміту:

1. Два основні меседжі саміту: підтримка та майбутнє України у ЄС.

Шарль Мішель на підсумковій пресконференції у Києві

Президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції підсумував, що саміт посилає два чіткі меседжі:

"Перший – для вас і для людей України: ЄС буде підтримувати вас у всі можливі способи. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна – родина"

"І другий меседж – майбутнє України всередині Євросоюзу. Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському Союзі. Ваша доля – це наша доля".

2. Коли можливий вступ України в ЄС:

Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що України виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію. Він зазначив, що вперше у двосторонньому документі за підсумками саміту зафіксовані наміри України якнайшвидше почати переговори про вступ до ЄС.

Зеленський уточнив, що цієї весни Україна чекає проміжної оцінки Єврокомісії щодо того, наскільки успішно Україна виконує 7 вимог ЄС.

Президент України Володимир Зеленський

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що вступ не обмежений часовими рамками. Є цілі, яких треба досягнути, перш ніж розпочинати переговори.

"Це має бути вигідно всім, тож немає чітких часових рамок, але є цілі, яких треба досягнути, перш ніж повністю прийняти цю ситуацію в країні-кандидаті, і після того розпочинаються перемовини щодо вступу і сам вступ", — сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що немає єдиного варіанту вступу: 21 країна, яка вступила в Євросоюз за всю його історію, мала різну історію перемовин і приєднання.

У спільній заяві на сайті ОП йдеться, що ЄС наполягає на виконанні усіх, тобто 100% умов перед вступом.

"ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку комісії, будуть повністю виконані", — йдеться у заяві.

3. Європейська комісія надасть перший мільярд євро на реконструкцію.

Урсула фон дер Ляєн на підсумковій пресконференції у Києві

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, вже створено секретаріат між Києвом та Єврокомісією, який починає координувати процеси швидкої реконструкції.

"Відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий", — заявила фон дер Ляєн.

4. Десятий пакет санкцій проти росії на 10 млрд євро.

До річниці початку повномасштабного вторгнення рф, 24 лютого, Євросоюз готується запровадити 10-ий пакет санкцій проти росії. Він передбачає обмеження на 10 млрд євро, заявила Урсула фон дер Ляєн.

Санкції буде спрямовано на технології, які можуть бути використані російською воєнною машиною.

5. Україна приєднається до ключових програм ЄС.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна доєдналася до програми єдиного ринку, програми у сфері цивільної юстиції. З України не стягуватимуться внески за участь у програмах.

Спільний виступ за підсумками саміту в Києві

Крім того, ЄС до середини року відкриє у Києві Офіс програми Horizon Europe, який пропонуватиме технічну підтримку українським дослідникам і новатора.

6. Погоджено дорожню карту для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу із 15 пунктів.

Як повідомив на пресконференції Зеленський, схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки щодо інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

"Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки — промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", — сказав він.

7. Українські та європейські мобільні оператори продовжили безплатний роумінг.

Було підписано угоду щодо продовження на 6 місяців пільгового роумінгу, який передбачає безплатні дзвінки між ЄС та Україною.

8. Біженці продовжуватимуть користуватися захистом ЄС принаймні до березня 2024 року.

Як повідомляв "Телеграф", 2 лютого, Урсула фон дер Ляєн і верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва, проте візит розпочався з курйозу.