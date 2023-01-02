Пройде у Києві: названо дату наступного саміту Україна-ЄС

Попередній саміт проходив понад рік тому

Новий саміт України та ЄС відбудеться за місяць у Києві, а підготовчі роботи до його проведення вже розпочалися.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, про це стало відомо після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року у Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу", — йдеться у повідомленні.

Це буде вже 24-й саміт Україна-ЄС, а попередній проходив у Києві 12 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, під час виступу Зеленського перед Конгресом США 22 грудня президент повідомив, що Київ хоче провести саміт за українською формулою світу.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що його хочуть провести до кінця лютого і, можливо, це відбудеться на майданчику ООН за посередництва генсека організації Антоніу Гутерріша.

Нагадаємо, під час звернення до учасників форуму TRT World Forum 2022 Зеленський озвучив п’ять головних пунктів "формули світу" і заявив, що її досягнення не є надприродним.