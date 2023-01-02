Пройдет в Киеве: названа дата следующего саммита Украина-ЕС

Предыдущий саммит проходил более года назад

Новый саммит Украины и ЕС состоится через месяц в Киеве, а подготовительные работы к его проведению уже начались.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, об этом стало известно после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", — говорится в сообщении.

Это будет уже 24 саммит Украина-ЕС, а предыдущий проходил в Киеве 12 октября 2021 года.

Как сообщалось ранее, во время выступления Зеленского перед Конгрессом США 22 декабря, президент сообщил, что Киев хочет провести саммит по украинской формуле мира.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что его хотят провести до конца февраля и возможно это состоится на площадке ООН при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша.

Напомним, во время обращения к участникам форума TRT World Forum 2022 Зеленский озвучил пять главных пунктов "формулы мира" и заявил, что ее достижение не является чем-то сверхъестественным.