Путь будет долгим: Бербок высказалась про вступление Украины в ЕС

Европейскому Союзу также нужно будет предпринять несколько шагов

Украина официально приобрела статус кандидата в ЕС летом 2022 года. Для Украины это исторический момент и страна ориентирована на совместное будущее с Европой, но путь туда будет долгим и иногда трудным.

Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью румынскому каналу Digi 24. Политик отметила, что в Европе оказывают Украине всяческую поддержку во время приведения правовых моментов и стандартов в соответствие с европейскими, что прокладывает путь в ЕС.

Бербок также отметила, что ЕС также нужно провести работу. Среди моментов, которые нуждаются в разработке — способ действовать и принимать решения после расширения Европейского Союза. Для этого нужно провести ряд реформ.

Чтобы помочь Украине уже сейчас, Европа может откликнуться на призыв украинского президента Владимира Зеленского и помочь с восстановлением энергосистемы. Отметим, что президент назвал начало переговоров о вступлении в ЕС одной из приоритетных целей на 2023 год. Украина получила поддержку многих стран на пути в ЕС, даже таких традиционных "сомневающихся" как Венгрия. У страны в это время — свои проблемы с ЕС.

Ранее Бербок также высказалась про россию и продолжение сотрудничества с ней. Она считает, что с современной россией можно вести диалог языком санкций, пока страна продолжает войну против Украины. Ставка должна быть на укрепление общей безопасности перед лицом россии, заявила глава МИД ФРГ. "Телеграф" также сообщал, что кроме заявки в ЕС, Украина подала заявление на вступление в НАТО.