Зеленский, Шмигаль и Стефанчук обратились к украинцам: видео

Украина официально приобрела статус кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем обратились к украинцам и рассказали, что для Украины означает получение кандидатства на члены в Евросоюзе.

Видеообращение украинских политиков было обнародовано в пятницу, 24 июня, в Телеграмм-канале гаранта Зеленского. По его словам, теперь Украина официально стала будущим партнером не менее 27 стран Европейского Союза, ведь получила статус полноправного кандидата в члены ЕС.

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"Официально признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и рф, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничная между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС. Украина – кандидат на вступление в Европейский Союз!", — говорится в обращении.

К поздравлениям с этим историческим для Украины и всего мира событием присоединились и спикер ВРУ Руслан Стефанчук, а также министр Денис Шмигаль.

Напомним, что недавно, по результатам длительных обсуждений ведущих европейских политиков, было принято историческое решение все же предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Кроме того, Еврокомиссия согласовала предоставление соответствующего статуса и для Молдовы.

Также "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, в котором четко объяснил, почему Украине настолько важно получить статус кандидата в ЕС.