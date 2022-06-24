Зеленський, Шмигаль та Стефанчук звернулися до українців: відео

Україна офіційно набула статусу кандидата в ЄС

Президент України Володимир Зеленський спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем звернулися до українців і розповіли, що для України означає отримання кандидатства на члени у Євросоюзі.

Відеозвернення українських політиків було оприлюднене у п'ятницю, 24 червня, у Телеграм-каналі гаранта Зеленського. За його словами, відтепер Україна офіційно стала майбутнім партнером не менше 27 країн Європейського Союзу, адже отримала статус повноправного кандидата у члени ЄС.

"Офіційно визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом та рф, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу!", — йдеться у зверненні.

До вітань із цією історичною для України та всього світу подією приєдналися також і спікер ВРУ Руслан Стефанчук, а також міністр Денис Шмигаль.

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