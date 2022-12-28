Шлях буде довгим: Бербок висловилася про вступ України до ЄС

Європейському Союзу також потрібно буде зробити кілька кроків

Україна офіційно набула статусу кандидата в ЄС влітку 2022 року. Для України це історичний момент і країна орієнтована на спільне майбутнє з Європою, але шлях туди буде довгим і інколи важким.

Таку думку висловила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю румунському каналу Digi 24. Політик зазначила, що в Європі надають Україні всіляку підтримку під час приведення правових моментів та стандартів у відповідність до європейських, що прокладає шлях до ЄС.

Бербок також наголосила, що ЄС також потрібно провести роботу. Серед моментів, які потребують розробки, є спосіб діяти та приймати рішення після розширення Європейського Союзу. Для цього потрібно провести низку реформ.

Щоб допомогти Україні вже зараз, Європа може відгукнутися на заклик українського президента Володимира Зеленського та допомогти з відновленням енергосистеми. Зазначимо, що президент назвав початок переговорів щодо вступу до ЄС однією з пріоритетних цілей на 2023 рік. Україна отримала підтримку багатьох країн на шляху до ЄС, навіть таких традиційно скептичних як Угорщина. Країна в цей час має свої проблеми з ЄС.

Раніше Бербок також висловилася про росію та продовження співпраці з нею. Вона вважає, що із сучасною росією можна вести діалог мовою санкцій, доки країна продовжує війну проти України. Ставка має бути на зміцнення спільної безпеки перед рф, заявила глава МЗС ФРН. "Телеграф" також повідомляв, що окрім заявки до ЄС Україна подала заяву на вступ до НАТО.