Миллиард на восстановление, вступление в Евросоюз и беженцы: 8 итогов саммита Украина-ЕС

В совместном заявлении говорилось о будущем Украины в Европейском Союзе.

В пятницу в Киеве завершился очередной саммит "Украина-ЕС". В столицу приезжали лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Результатом стали пресс-конференция и совместный документ, где впервые зафиксированы намерения Украины как можно быстрее начать переговоры о вступлении.

Рассказываем подробнее об итогах саммита:

1. Два основных месседжа саммита: поддержка и будущее Украины в ЕС.

Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции в Киеве

Президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции подытожил, что саммит посылает два четких месседжа:

"Первый – для вас и для людей Украины: ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугивает. Потому что ЕС и Украина – семья"

"И второй месседж – будущее Украины внутри Евросоюза. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Европейском Союзе. Ваша судьба – это наша судьба".

2. Когда возможно вступление Украины в ЕС:

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина выполнила 72% обязательств по Соглашению об ассоциации. Он отметил, что впервые в двустороннем документе по итогам саммита зафиксированы намерения Украины как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС.

Зеленский уточнил, что этой весной Украина ждет промежуточной оценки Еврокомиссии по поводу того, насколько успешно Украина выполняет 7 требований ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что вступление не ограничено временными рамками. Есть цели, которые нужно достичь, прежде чем начинать переговоры.

"Это должно быть выгодно всем, поэтому нет четких временных рамок, но есть цели, которых нужно достичь, прежде чем полностью принять эту ситуацию в стране-кандидате, и после этого начинаются переговоры по вступлению и само вступление ", — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что нет единого варианта вступления: 21 страна, вступившая в Евросоюз за всю его историю, имела разную историю переговоров и присоединения.

В совместном заявлении на сайте ОП говорится, что ЕС настаивает на выполнении всех, то есть 100% условий перед вступлением.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении комиссии, будут полностью выполнены ", — говорится в заявлении.

3. Европейская комиссия выделит первый миллиард евро на реконструкцию.

Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции в Киеве

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже создан секретариат между Киевом и Еврокомиссией, который начинает координировать процессы быстрой реконструкции.

"Восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц – это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард "Быстрому восстановлению" будет предоставлен", — заявила фон дер Ляйен.

4. Десятый пакет санкций против россии на 10 млрд евро.

К годовщине начала полномасштабного вторжения россии, 24 февраля, Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против россии. Он предусматривает ограничение на 10 млрд евро, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Санкции будут направлены на технологии, которые могут быть использованы российской военной машиной.

5. Украина присоединится к ключевым программам ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина присоединилась к программе единого рынка, программе в сфере гражданской юстиции. С Украины не будут взиматься взносы за участие в программах.

Совместное выступление по итогам саммита в Киеве

Кроме того, ЕС к середине года откроет в Киеве Офис программы Horizon Europe, предлагающий техническую поддержку украинским исследователям и новаторам.

6. Соглашена дорожная карта для доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза с 15 пунктов.

Как сообщил на пресс-конференции Зеленский, одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы по интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики — промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня ", — сказал он.

7. Украинские и европейские мобильные операторы продолжили бесплатный роуминг.

Было подписано соглашение о продлении на 6 месяцев льготного роуминга, предусматривающего бесплатные звонки между ЕС и Украиной.

8. Беженцы будут продолжать пользоваться защитой ЕС, по крайней мере, до марта 2024 года.

Как сообщал "Телеграф", 2 февраля Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев, однако визит начался с курьеза.