Обмен обычных лампочек на энергосберегающие: большая программа стартовала, что нужно знать украинцам

Проект по энергосбережению профинансировал Евросоюз и начинается с физлиц

В Украине при поддержке Европейского Союза для граждан стартовал масштабный проект по бесплатной замене ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Цель программы, профинансированной ЕС, направлена на снижение потребления электроэнергии до 10% в моменты пиковой нагрузки на отечественную энергосистему.

Об этом в понедельник, 30 января, на пресс-конференции в Киеве сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"С сегодняшнего дня мы запускаем программу обмена ламп для населения. Это важный шаг для уменьшения нагрузки на энергосистему Украины. LED-лампы для бесплатного обмена есть в наличии во всех областных центрах, кроме временно оккупированных, а также в Краматорске, Кривом Роге и Покровске. По состоянию на сейчас в отделениях "Укрпочты" уже находится 6,6 млн LED-ламп. К концу февраля в Украину поступит 20 млн ламп в рамках этой программы", — сообщила чиновница, уточнив, что замена ламп за год сэкономит стране ориентировочно 1 ГВт электроэнергии, что эквивалентно годовому объему генерации одной атомной электростанции.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Брюссель пошел на встречу Киеву, чтобы минимизировать последствия масштабных ударов россии по украинской энергетике.

"Атакуя украинскую энергосистему, сознательно нанося удары по гражданской инфраструктуре, россия стремится превратить зиму в оружие в войне против украинцев, еще больше усложняет их жизнь. Стремится лишить больницы, службы экстренной помощи и дома электроэнергии, отопления и воды. Это военные преступления, они не могут оставаться без наказания. Наша задача — минимизировать и преодолеть их последствия. Убежден, что в этой работе нет мелочей, и каждая лампочка, которую заменят украинцы, также будет работать на победу", — сказал посол.

Для удобства обмена и ускорения процесса обменять 5 старых ламп можно двумя способами: в отделениях "Укрпочты" (для этого нужно иметь паспорт и код налогоплательщика), или по предварительному заказу в приложении "Дия".

Как пояснил диджитализацию процесса вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров, при обмене ламп "Дия" избавит пользователей от излишней бюрократии и очередей в отделениях.

"Чтобы украинцы могли получить новые лампы в несколько кликов, а не тратили время на походы в госорганы и очереди. Теперь в приложении "Дия" украинцы могут подать заявку на бесплатный обмен пяти старых ламп накаливания на 5 энергосберегающих LED-ламп. А потом гарантированно получить их в отделениях "Укрпочты". Так, каждый украинец сможет внести вклад в сохранение электроэнергии, а значит, в усиление безопасности Украины", — пояснил он.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский и посол ЕС Матти Маасикас первыми обменяли старые лампы на новые

В свою очередь генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский добавил, что замена старых ламп на новые будет проходить в несколько этапов. Сначала процесс охватит крупнейшие города (где естественно потребляется больше э/э), а затем постепенно очередь дойдет даже до отдаленных сел.

"Где-то в середине февраля планируем запустить вторую волну, и в конце месяца после 25-го числа – в селах. После окончания выплат пенсий, коммунальных платежей мы сможем спокойно завезти LED-лампы (в сельскую местность, – Авт.), подготовиться, а потом будем смотреть на спрос. Где-то он будет больше, и на это будем оперативно каждый день реагировать. Если где-то разобрали лампочки, будем видеть, куда именно их надо отвозить. Через "Дию" это будет проще — мы будем видеть, где именно люди заказали, и сможем туда направить необходимое количество", — сказал Смилянский.

Обменять 5 ламп разного размера можно непосредственно в "Укрпочте", или заказать их в "Действии"

По его словам, определенная задержка с поставкой LED-ламп связана в частности с тем, что даже для ЕС количество в 20 млн штук чрезвычайно велико. Во время первой волны для доставки миллионов ламп используются сотни грузовиков. Возможно, в будущем к программе присоединится украинское предприятие "Искра", производящее LED-лампы по евростандартам.

Смелянский при этом уточнил, что старые "лампы Ильича" после обмена планируют утилизировать по принципу сортировки — стекло по отдельности, а металл отдельно.

"Эта программа по замене лампочек для людей – первая волна. А дальше будут — юридические лица, государственные учреждения и т.д. Цель – сделать так, чтобы в Украине, как в Европе, были энергоэффективные лампы. Начали с людей, потому что это 40 % потребления… Будем работать сегментно, потом перейдем в госучреждениям. Если удовлетворим спрос среди людей, когда все поменяют, дальше уже перейдем к госучреждениям, школам, садикам и т. д. Программа продумана, чтобы была системная работа… Кстати, на выходных были на совещании в Кабмине и посмотрели (там, где мы находились), так там уже заменили лампочки. Так что там — все в порядке", — сказал гендиректор "Укрпочты".

Игорь Смилянский рассказал, что в Кабмине уже заменили лампы на современные энергосберегающие

Как сообщалось, недавно инженер Евгений Дремко из Днепра на фоне проблем с электричеством в Украине смастерил необычное устройство для добычи электроэнергии. Пока у него готов только макет, но уже в скором времени он планирует сделать полноценную установку.