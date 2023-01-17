Польза для всей Украины или игрушка: житель Днепра нашел способ добывать электроэнергию "за копейки"

Себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт

Инженер Евгений Дремко из Днепра на фоне проблем с электричеством в Украине смастерил необычное устройство для получения электроэнергии. Пока у него готов только макет, однако уже вскоре он планирует сделать полноценную установку.

Изобретатель рассказал "Суспільному", что генератор будет работать за счет гравитации — подвешенный груз под воздействием силы тяжести опускается вниз и вырабатывает механическую энергию. Ее затем генератор преобразует в электрическую. Часть энергии тратится на подъем грузов, а оставшуюся — можно использовать для зарядки гаджетов.

По словам Дремко, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт. В то же время кпд этого необычного устройства будет зависеть от установленного генератора. Наиболее высокая эффективность будет при использовании трехфазного — 80-90%. Отмечается, что стоимость солнечной панели составляет 19 тысяч гривен, однако ее кпд находится на уровне 19%.

На сегодняшний день у инженера-дянепрянина готов лишь макет устройства. Однако в 2022 году он получил патент на свое изобретение и уже в ближайшее время планирует воплотить в жизнь свою задумку и сделать полноценный прибор.

Как оказалось, на создание этого необычного устройства Евгения Дремко вдохновил механизм работы старых часов. Похожие электростанции строят в Европе и США, однако они используют большие панели для спуска груза. В то же время прибор, изобретенный украинцем, будет занимать площадь всего 2 на 2 метра.

Инженер и IT-программист "умных розеток" Николай Бойченко критически отнесся к изобретению и в комментарии "Телеграфу" рассказал, что таким образом можно запитать, например, лампочку. Однако на что-то большее нельзя рассчитывать.

"Получение энергии с помощью гравитации изобрели давно – часы с цепью и гирями, – говорит он и в качестве примера привел гравитационную лампу Gravity Light, генератор которой способен производить одну десятую ватта, чего достаточно для питания LED-лампы или нескольких светодиодов. – Но я очень сомневаюсь, что это подойдет для чего-то большего, чем лампочка – запаришься перевешивать груз".

По его мнению, такие устройства нередко пытаются выдать за панацею, которая спасет Украину от нехватки электроэнергии. Однако на самом деле это не так.

"Все относительно простые способы получения электроэнергии изобрели очень давно. А непростые (типа солнечных панель, энергии из радиоволн) — это все дорого и специфично и в плане изготовления, и в использовании", — подытожил Бойченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабинете министров рассказали, как можно уменьшить цифры в платежках за электроэнергию.